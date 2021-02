Centomila richieste nella prima giornata di “prenotazioni” del vaccino in Lombardia

«La piattaforma per la raccolta delle adesioni alle vaccinazioni anti-Covid in Lombardia, avviata alle ore 13 per gli over 80, ha già raggiunto quota 100.000, nonostante stia gestendo numeri mai registrati in precedenza: oltre 100.000 utenti in contemporanea». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana nella serata di lunedì 15 febbraio, prima giornata di adesioni – riservate agli over 80 – per i vaccini anti-covid.

«Sono stati risolti – ha proseguito il Governatore – anche i disagi segnalati nel primo pomeriggio in relazione ai ritardi nella generazione da parte del gestore telefonico dell’SMS necessario alla validazione del numero di cellulare inserito. I flussi sono comunque sempre stati garantiti e il sistema non si è mail bloccato. Ricordo che l’adesione può essere espressa senza fretta anche nei prossimi giorni e che l’ordine di registrazione sulla piattaforma non corrisponderà all’ordine in cui si verrà vaccinati».

«I primi ad essere vaccinati – ha concluso Fontana – saranno gli ultracentenari, a seguire gli ultranovantenni e a scalare tutti gli altri cittadini fino ai nati nel 1941. Ottima anche la performance del nostro call center che in 6 ore ha già gestito circa 40.000 chiamate.

COME ADERIRE ALLA CAMPAGNA VACCINALE

Sono tre i metodi per prenotare il vaccino che richiedono sempre il codice fiscale, la tessera sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso.

I medici di medicina generale e le farmacie (dove comunque non sarà effettuata la somministrazione del vaccino) sono a disposizione dei cittadini che, in alternativa, possono manifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla campagna

anche attraverso il supporto di un familiare.

In seguito all’adesione il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l’appuntamento per la somministrazione”. La campagna avrà tempi lunghi dato che i vaccini arriveranno contingentati per tutto il mese di febbraio. Da marzo sono attesa in Lombardia oltre 100.000 dosi settimanalmente.

NUMERO VERDE – “Per maggiori informazioni – si legge nella lettera – sarà attivo (dalle 13 di sabato 13 febbraio) il numero verde gratuito 800.89.45.45. Vi invitiamo inoltre, a consultare la pagina dedicata del portale di Regione Lombardia www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it per rimanere sempre aggiornati sulle fasi della campagna”.