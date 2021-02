Il Centro Culturale Tommaso Moro incontra monsignor Camisasca

Il Centro Culturale Tommaso Moro incontra monsignor Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia – Guastalla: l’appuntamento è ovviamente online e il titolo proposto alla riflessione è “Abita la terra e vivi con fede – Costruire il futuro attraverso le sfide del nostro tempo”

“Viviamo in un’epoca segnata dal disorientamento, dai timori suscitati dalla pandemia e dall’incertezza economica e lavorativa. Un periodo di crisi dunque, ma che Massimo Camisasca ci invita invece a leggere come occasione per un nuovo slancio costruttivo. Nelle riflessioni raccolte nel suo ultimo libro (Ed. Piemme, 2020), il vescovo affronta le sfide più impegnative che toccano i singoli e le comunità: l’esperienza della fragilità e della malattia; le difficoltà dell’educare; la disumanizzazione del lavoro; la povertà della proposta politica; l’accoglienza e l’integrazione dei migranti; il rapporto dell’uomo con l’ambiente. E ci suggerisce una ipotesi di relazione capace di soddisfare quel bisogno di felicità che può dare senso e bellezza ai nostri giorni”.

Massimo Camisasca nasce a Milano il 3 novembre 1946. Nelle aule del liceo classico Berchet incontra don Luigi Giussani, suo insegnante di religione. Segue il prete brianzolo, partecipando a Gioventù Studentesca e divenendone uno dei responsabili. Si laurea in filosofia presso l’Università Cattolica di Milano e viene ordinato sacerdote nel 1975. Si trasferisce a Roma nel 1978 per occuparsi delle relazioni pubbliche tra Cl e Santa Sede. Nel 1985, con l’incoraggiamento di don Giussani, fonda la Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Autore di numerosi libri, nel 2012 Papa Benedetto XVI lo nomina vescovo della diocesi di Reggio Emilia – Guastalla.

L’incontro si svolgerà martedì 16 febbraio, ore 21, attraverso la piattaforma Zoom (ID: 842-7960-1435) ed in Live Streaming sul canale YouTube del Centro Culturale Tommaso Moro Gallarate