Cinque concerti online per i giovedì sera con l’Orchestra della Svizzera italiana

(foto di Marco Borggreve) – Proseguono i “giovedì dell’OSI” con cui l’Orchestra della Svizzera italiana vuole rimanere virtualmente vicina al suo pubblico, visto che non è ancora possibile allentare le restrizioni sulla presenza in sala. Tutti e cinque i concerti della seconda parte di OSI al LAC si svolgeranno dunque a porte chiuse, offerti in videostreaming sul sito www.osi.swiss e in diretta radiofonica su RSI Rete Due.

Si inizia giovedì 11 febbraio alle 20:30 con il direttore principale dell’OSI Markus Poschner e un solista d’eccezione, il pianista locarnese Francesco Piemontesi (nella foto) in un programma rimodulato che proporrà al pubblico tre capolavori di Mozart e Beethoven.

Giovedì 25 febbraio sarà invece la volta della giovane star del violino Alena Baeva, accompagnata da Charles Dutoit sul podio nel Concerto n. 5 di W. A. Mozart, seguito dal balletto Pulcinella di Igor Stravinskij, dove spiccheranno le tre voci soliste di Michela Antenucci, David Ferri Durà ed Enrico di Geronimo.