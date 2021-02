Cinque mercoledì con Dante  per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta

Cinque mercoledì con Dante, alla scoperta del sommo poeta. In vista del “Dantedì” in programma il 25 marzo, giornata che dal 2019 ricorda ufficialmente la discesa agli inferi di Dante Alighieri, l’assessorato alla Cultura di Somma Lombardo propone un ciclo di conferenze online per approfondire e andare oltre il celebre incipit “Nel mezzo del cammin di nostra vita”.

L’appuntamento settimanale è per il mercoledì sera, alle 21, dal 24 febbraio al 24 marzo, in diretta sui canali social del Comune di Somma Lombardo (YouTube e Facebook).

«Il 2021 è un anno speciale: ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1265-1321) – sottolinea l’assessore alla Cultura Raffaella Norcini – e il Comune di Somma si unisce alle celebrazioni che si terranno in tutta Italia per ricordare il sommo poeta. L’anno scorso sindaco e assessori si sono cimentati in letture social tratte dalle sue opere, quest’anno diamo spazio a cinque professori che ci accompagneranno nell’incredibile universo dantesco affrontando tematiche intriganti e affascinanti».

Questo il programma delle conferenze:

24 febbraio – Prof.ssa Alessandra Apolloni (ITE-LL Gadda Rosselli, Gallarate) – Andare all’Inferno con Dante e altri famosi compagni di viaggio;

3 marzo – Prof.ssa Sonia Serati (ITE-LL Gadda Rosselli, Gallarate) – “Son tutte belle le spade del mondo, tranne la spada di Artù”. Desiderio carnale e pietà affettuosa;

10 marzo – Prof. Massimiliano Labanca (Liceo Crespi, Busto Arsizio) – Dante horror;

17 marzo – Prof.ssa Daniela Ucchino (ITE-LL Gadda Rosselli, Gallarate) – Dante-Ulisse: poesia in cammino e viaggio d’oltremare;

24 marzo – Prof. Michele Di Molfetta (ITE-LL Gadda Rosselli, Gallarate) – Dante e l’esperienza del limite.

Le conferenze saranno trasmesse su YouTube (qui il canale) e Facebook (qui)