Il Città Varese torna al lavoro, da valutare le condizioni di Sow e Repossi

Sono stati due i giorni di riposo che mister Ezio Rossi ha concesso ai suoi calciatori dopo la vittoria di Tortona, in parte anche perché è il primo mercoledì senza turno infrasettimanale dopo parecchio tempo.

Il Città di Varese è così tornato ad allenarsi a Brenno Useria oggi, mercoledì 10 febbraio, per preparare la prossima sfida di campionato, che sarà la prima del girone di ritorno: appuntamento domenica 14 febbraio (ore 14.30) al “Franco Ossola” contro il Sestri Levante.

Restano da verificare le condizioni di due biancorossi: la punta Seydou Sow, che si era fermato settimana scorsa per un guaio muscolare, e Andrea Repossi, che domenica ha esordito nuovamente in biancorosso solo per 4’, prima di sentire un dolore al ginocchio.

Ci sono notizie confortanti per Sow: il centravanti senegalese non dovrebbe aver subito lesioni muscolari gravi e potrebbe già iniziare a lavorare a parte sul campo.

Anche per Repossi la situazione non sembra essere particolarmente preoccupante, ma venendo da un lungo infortunio proprio al ginocchio, l’ala ha chiesto di poter essere visitato da un suo medico di fiducia.

Intanto la società è ancora al lavoro per trovare il difensore centrale per completare il reparto – attualmente sono 3 gli elementi a disposizione di mister Rossi – ed è vigile sul mercato nel caso dovessero esserci delle opportunità per rinforzare la rosa.