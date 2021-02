In coda per il vaccino: fila di novantenni fuori dal padiglione dell’ospedale di Varese

Parte con gli anziani in coda fuori dal punto vaccinale la fase 1ter all’ospedale di Varese. Questa mattina sono convocati i centenari e ultranovantenni, come da indicazione regionale. Tutti si sono ritrovati ad aspettare fuori in piedi.

La Sette Laghi inizia questa mattina con 150 ultraottantenni che vengono accolti al piano terreno del padiglione centrale dopo essere entrati da viale Borri lungo un percorso distinto da quello in uscita.

Le persone in coda vengono accolte in 8 postazioni di accettazione collocati nelle aule formazione.

Il sistema di attesa per pazienti così anziani e fragili ha sollevato un po’ di proteste . La Sette Laghi è chiamata a vaccinare circa 40.000 anziani nei suoi cinque ospedali ( Luino, Cittiglio, Angera e Tradate che saranno attivati nei prossimi giorni)