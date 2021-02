Parte il cantiere in piazza stazione a Gallarate, il Comitato in presidio

Il comitato “Salviamo gli alberi di Gallarate”sta organizzando una manifestazione in piazza Giovanni XXIII per salvare le piante dall’abbattimento previsto nel progetto di riqualificazione, il cui inizio è previsto proprio per oggi, martedì 23 febbraio. L’appuntamento è alle 18, nel piazza antistante la stazione ferroviaria di Gallarate.

«Tutti i cittadini sono invitati a partecipare: chiediamo ai gallaratesi di essere presenti, anche solo qualche minuto, ma di esserci per ribadire la nostra contrarietà all’abbattimento degli alberi perché si può e si deve riqualificare la piazza della stazione salvaguardando tutte le piante», affermano con convinzione.

«Tutta la parte di verde e terra spariranno, piante sane.Questa è l’idea dell’amministrazione così si risolveranno i problemi della sicurezza», criticano gli ambientalisti, che da mesi si scontrano con l’amministrazione di centrodestra per il progetto di riqualificazione del piazzale della stazione. A fine dicembre il ricorso al Tar Lombardia ne aveva bloccato l’abbattimento, ma poi l’azione cautelare del comitato è stata respinta a inizio febbraio, dando ragione al comune.

Il cantiere di Piazza Giovanni XXIII

Sempre oggi il Comune firmerà il contratto con la ditta vincitrice dell’appalto: lo ha annunciato durante una diretta Instagram ieri, lunedì 22 febbraio, il sindaco Andrea Cassani. Mercoledì 24 febbraio inizieranno i lavori in una parte dell’area.