Con scadenza il prossimo 30 giugno, è stato indetto il Concorso nazionale di Poesia e Narrativa “Città di Rescaldina 2021”, ideato e fondato da Rosy Gallace con il Patrocinio del Comune di Rescaldina e in collaborazione col Centro Studi Produzioni Audio Video Musica 2000.

Il concorso è articolato nelle seguenti Sezioni:

A) Poesia in lingua italiana a tema libero edita o inedita.

B) Poesia nei vari dialetti d’Italia (con acclusa traduzione in lingua italiana).

C) Poesia a tema: “Omaggio a Dante Alighieri” in occasione del 700esimo anniversario della morte.

D) Poesia a tema: “Il nemico invisibile” con riferimento alla pandemia.

E) Narrativa breve in lingua italiana a tema libero edita o inedita.

F) Video Poesia.

Ogni autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata

BANDO REGOLAMENTO 2021

In copertina, i vincitori di una passata edizione del concorso