I contagi in Lombardia, la richiesta di danni milionari al Comune di Varese e il Rally dei Laghi nel podcast del 26 febbraio

Sale l’indice RT in Lombardia. Nei parametri del bollettino settimanale predisposto dalla cabina di regia e dell’Istituto Superiore di Sanità peggiorano i dati sulla diffusione del contagio nella regione. I nuovi focolai e l’impatto sulle strutture sanitarie riportano la nostra regione tra quelle a rischio.

Avvicinavano le vittime in branco e si facevano consegnare soldi, gioielli e telefoni per poi sparire. La Mobile di Lodi e i carabinieri della Compagnia di san Donato Milanese hanno arrestato 6 persone. I fatti contestati riguardano 17 rapine, furti ed estorsioni perpetrati, tra giugno e dicembre 2020, prevalentemente ai danni di giovani viaggiatori individuati a bordo degli autobus dei pendolari della Paullese e a bordo dei treni “S1“, la tratta Lodi-Saronno.

I comuni di Como, Sondrio , Monza e Lario Reti Holding hanno richiesto danni al comune di Varese per una cifra stimata tra i 5 milioni e i 15 milioni di euro, per aver sovrastimato il proprio ente in fase di distribuzione delle quote azionarie della società. Lo riferisce la Provincia di Sondrio che cita la delibera del Comune.

La vicenda risale al 2018, quando il Comune di Varese mise a gara il servizio di gestione rifiuti interrompendo il contratto con Acsm Agam, nonostante il contratto siglato sino al 2030. Palazzo Estense agì per sanare una situazione sottoposta a procedura di infrazione sulla base delle norme europee, una decisione avallata prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato. Per questa situazione il Comune fa sapere di voler chiedere, a sua volta, il risarcimento a quei professionisti che desidesero la proroga ultraventennale del servizio in spregio alle leggi europee.

Resta difficoltosa la migrazione informatica dei clienti Ubi banca verso Bper. Le difficoltà di accesso alla piattaforma nelle prime ventiquattro giustificate per l’effetto click day –continuano a creare problemi di accesso alla nuova piattaforma a causa di difficoltà dell’infrastruttura. La banca risponde: “Siamo consapevoli dei problemi ma stiamo lavorando giorno e notte. Già ricontrattualizzati oltre 300mila clienti ex Ubi”

Una performance teatrale collettiva per i 700 anni di Dante Alighieri. È la chiamata alle arti del Festival Tra Sacro e Sacro Monte e del suo ideatore Andrea Chiodi. In attesa degli appuntamenti estivi al sacro Monte , che saranno dedicati al sommo Poeta, l’invito di “Varese legge Dante” è a tutti i varesini, dalle autorità ai semplici cittadini, a contribuire alla lettura integrale della Divina Commedia. Il Teatro Santuccio sarà il palcoscenico reale in cui saranno registrate le letture di quei cittadini che vorranno partecipare.

Torna sabato 27 il campionato di basket di Serie A con un impegno proibitivo per la Openjobmetis Varese. I biancorossi, fanalini di coda, saranno in campo alle 19,30 a Bologna senza l’infortunato Beane, contro la corazzata Virtus Segafredo. Sempre sabato, ma alle 17,30, big match per la Pro Patria che allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio ospita la capolista Como in un derby lombardo sempre interessante.

Domenica alle 14,30 tocca invece alle squadre di Serie D: derby provinciale per il Varese che sfiderà la Caronnese sul campo dei rossoblu. La Castellanzese è la squadra del momento e giocherà a Casale Monferrato. Impegno interno per il Legnano contro la Lavagnese.

Infine il volley, con la Unet Busto Arsizio impegnata domenica dalle 17 nel derby del Ticino conto la Igor Gorgonzola Novara. Per le Farfalle sarà la penultima gara di stagione regolare: prima dei playoff resta solo il recupero con Casalmaggiore.

