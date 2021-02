Contro Gallarate l’esordio del Legnano Knights in serie C Gold

Gallarate in casa, Saronno e Gazzada in trasferta. Sono le prime tre avversarie del Legnano Knights nell’imminente campainato di serie C Gold che porenderà il via a marzo.

Il ritorno in campo, al PalaBorsani, dei Knights avverrà sabato 6 marzo, alle 17, avversario il Basket Gallarate. Subito dopo, due trasferte. La prima a Saranno, sabato 17 marzo, la seconda Gazzada sabato 20 marzo. Alla fine della stagione regolare, si svolgeranno i playoff.

In questo momento, con l’obbligo delle gare a porte chiuse, la società del presidente Tajana ha deciso di disputare le gare al PalaBorsani di sabato, alle 17. Se successivamente il pubblico sarà ammesso al palazzetto, le partite interne verranno programmate alla domenica, alle 18.

