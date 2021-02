Controlli e contravvenzioni: i carabinieri hanno pattugliato le vie centrali di Varese, Malnate e Vedano Olona

Nella serata di venerdì 20 febbraio i carabinieri della Compagnia di Varese hanno intensificato i controlli sulle principali zone della città di Varese, Malnate e Vedano Olona con un servizio straordinario di controllo coordinato del territorio, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Sono stati infatti effettuati numerosi controlli nelle zone centrali e periferiche del capoluogo varesino, con l’obiettivo di porre sotto la lente di ingrandimento le arterie stradali di maggior traffico ed i luoghi di maggiore afflusso di persone (Centri commerciali, parcheggi, piazze principali), quali Piazza Monte Grappa, Piazza Repubblica, i Piazzali Trieste e Trento e vie limitrofe, nonché i luoghi di aggregazione giovanile dei comuni di Malnate e Vedano Olona dove i Militari dell’Arma hanno proceduto a numerosi controlli di polizia.

Complessivamente sono state identificate circa 100 persone e 60 veicoli e 3 esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande.

I carabinieri hanno comminato complessivamente 4 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada e 4 sanzioni amministrative per violazione delle misure urgenti in materia di prevenzione dell’emergenza epidemiologica.

In tale contesto sono stati inoltre segnalati alla Prefettura due giovani ventenni varesini, in quanto sottoposti a perquisizione personale, sono stati sorpresi rispettivamente in possesso di sostanze stupefacenti del tipo “marijuana”, detenuta per uso personale.