Coronavirus, i dati del 7 febbraio: i nuovi positivi sono 73 nel Varesotto, 1515 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di domenica 7 febbraio risultano 73 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +73

Nuovi positivi in Lombardia: +1515

Ricoveri per Covid in Lombardia: -73

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: +4

Decessi in Lombardia +58

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 27.624 (di cui 22.606 molecolari e 5.018 antigenici), totale complessivo: 5.879.680

– i nuovi casi positivi: 1.515 (di cui 109 “debolmente positivi”)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 473.192 (+926), di cui 3.297 dimessi e 469.895 guariti

– in terapia intensiva: 358 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.467 (-73)

– i decessi, totale complessivo: 27.453 (+58)

Nuovi casi nelle province lombarde