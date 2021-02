Coronavirus: i nuovi positivi sono 184 nel Varesotto, 2.277 in Lombardia

Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-9), aumentano sensibilmente i pazienti nelle terapie intensive (+6). A fronte di 40.978 tamponi effettuati, sono 2.277 i nuovi positivi (5,5%). I guariti/dimessi sono 484.180. In provincia di Varese i nuovi positivi sono 184.

I dati di oggi 13 febbraio:

– i tamponi effettuati: 40.978 (di cui 26.649 molecolari e 14.329 antigenici) totale complessivo: 6.080.774

– i nuovi casi positivi: 2.277 (di cui 81 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 484.180 (+1.535), di cui 3.226 dimessi e 480.954 guariti

– in terapia intensiva: 365 (+6)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.574 (-9)

– i decessi, totale complessivo: 27.760 (+ 61)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 571 di cui 254 a Milano città;

Bergamo: 172;

Brescia: 481 ;

Como: 177;

Cremona: 46;

Lecco: 68;

Lodi: 38 ;

Mantova: 109;

Monza e Brianza: 209;

Pavia: 128 ;

Sondrio: 37 ;

Varese: 184.