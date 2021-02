Coronavirus: i nuovi positivi sono 211 nel Varesotto, 2.526 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 12 febbraio risultano 211 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +211

Nuovi positivi in Lombardia: +2.526

Ricoveri per Covid in Lombardia: +33

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: saldo -9 (nuovi ingressi 19)

Decessi in Lombardia +47

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e venerdì della settimana scorsa erano 773 questa settimana sono 857. È il 10% in più.

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

Decessi Covid in provincia di Varese

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 38.465. I nuovi positivi sono 2.526, il rapporto è pari al 6,6% sul totale dei tamponi comunicati.

I dati di venerdì 12 febbraio in Lombardia

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 194.467 (+623)

Varese: 59.808 (+211)

Brescia: 56.954 (+579)

Monza e della Brianza: 53.514 (+212)

Como: 40.472 (+211)

Bergamo: 32.011 (+176)

Pavia: 29.617 (+159)

Mantova: 21.578 (+98)

Cremona: 16.694 (+70)

Lecco: 16.017 (+77)

Lodi: 12.312 (+37)

Sondrio: 10.501 (+10)

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornalieri

Abruzzo: 47.043 (11.057) (+357)

Basilicata: 14.093 (3.346) (+90)

Calabria: 35.048 (6.793) (+115)

Campania: 239.562 (67.332) (+1.637)

Emilia-Romagna: 232.938 (40.013) (+1.538)

Friuli Venezia Giulia: 71.575 (10.185) (+290)

Lazio: 217.436 (41.393) (+1.089)

Liguria: 73.241 (4.937) (+332)

Lombardia: 558.814 (48.470) (+2.526)

Marche: 60.048 (7.959) (+515)

Molise: 9.298 (1.532) (+107)

P.A. Bolzano: 47.566 (8.189) (+640)

P.A. Trento: 29.915 (2.670) (+219)

Piemonte: 232.108 (12.345) (+869)

Puglia: 133.479 (41.600) (+1.020)

Sardegna: 40.037 (14.066) (+87)

Sicilia: 144.722 (35.307) (+491)

Toscana: 141.886 (11.549) (+727)

Umbria: 40.321 (7.878) (+494)

Valle d’Aosta: 7.895 (144) (+9)

Veneto: 320.271 (25.409) (+756)

I dati in Piemonte

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.