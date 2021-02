Coronavirus, Regione Lombardia: “Utilizzare i ristoranti per gli alberghi privi di questo servizio”

Consentire agli alberghi privi di servizi di ristorazione, di utilizzare, esclusivamente per la loro clientela, i ristoranti presenti nelle vicinanze delle strutture ricettive. E’ la proposta degli assessori di Regione Lombardia, Guido Guidesi (Sviluppo economico), Lara Magoni (Turismo) e Massimo Sertori (Montagna).

TROVARE SUBITO SOLUZIONE – «Seppur la via maestra rimanga quella di consentire la ristorazione fino alle ore 22.00, la riapertura degli impianti sciistici e più in generale il rilancio del turismo lombardo, – spiegano gli assessori – è fondamentale trovare subito una soluzione al problema delle strutture ricettive non dotate di ristorante, che stanno soffrendo in maniera importante la crisi economica».

ATTIVARE CONVENZIONI – «L’idea – spiegano da Regione Lombardia – nasce dall’analogo sistema che consente alle imprese di attivare apposite convenzioni con i ristoranti locali allo scopo di utilizzarli come mense aziendali. In questo modo si darebbe l’opportunità agli alberghi di tornare a lavorare in modo adeguato e con servizi di qualità, ovviamente tenendo sempre al primo posto il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione».