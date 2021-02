Corso Facebook Ads Power CBO: migliora la tua pubblicità su Facebook

Essere in grado di gestire le campagne pubblicitarie su Facebook è fondamentale per tutti i professionisti che operano nel mondo del Digital Marketing. Power CBO è un corso Facebook Ads completo dedicato a tutti gli aspetti dell’advertising su Facebook, dai concetti base fino alle strategie più elaborate, con l’obiettivo di ottimizzare le campagne e acquisire nuovi contatti.

Fare advertising sui social network è il modo migliore per migliorare la propria reputazione online, acquisire nuovi contatti e interagire con i clienti potenziali. Chiunque lavori nel campo del Digital Marketing conosce bene il potere dell’advertising di Facebook, che se usato correttamente può diventare lo strumento più potente per far crescere la propria attività.

Il corso Facebook Ads Power CBO è un percorso completo composto da 10 moduli e 35 video lezioni, che affronta nel dettaglio i vari aspetti di gestione e ottimizzazione delle campagne pubblicitarie. Un corso adatto a tutti i livelli, dal principiante al professionista più esperto, con 3 bonus imperdibili e un’ora di coaching personalizzata one to one.

Un corso promosso da Adsvengers Factory, una squadra di esperti in Facebook Ads e Digital Marketing che gestisce ogni anno campagne pubblicitarie da milioni di euro entrando in contatto con i media Buyer più forti nel panorama.

Cosa comprende il corso

Power CBO si compone di 10 moduli, ovvero 35 video lezioni più 3 bonus imperdibili è un’ora di coaching online personalizzata. Un corso completo che affronta tutti gli aspetti delle campagne pubblicitarie su Facebook, dai concetti base fino alle strategie più elaborate.

Prima di iniziare a gestire Facebook è necessario prendere confidenza con l’intero ecosistema, capire come funziona la piattaforma e conoscere bene i vari tipi di audience. È molto importante imparare a ottimizzare i dati e analizzarli, se si vuole avere successo con le attività di advertising. Facebook è una piattaforma in continua evoluzione, imprevedibile e dinamica, per questo motivo l’aggiornamento è fondamentale.

Il corso affronta anche le regole automatizzate di Facebook (Facebook Ads Automation), che permettono di effettuare operazioni automatiche al verificarsi di determinate condizioni. In ogni campagna pubblicitaria è possibile, ad esempio, aumentare o abbassare in modo automatico il budget delle inserzioni, a seconda delle loro prestazioni.

Un intero modulo è dedicato ai Facebook ADS Bidding, ovvero a tutte quelle strategie di offerta che servono a ottimizzare le campagne pubblicitarie su Facebook. Queste strategie comunicano alla piattaforma come si intende partecipare alle aste pubblicitarie, con l’obiettivo di massimizzare i risultati.

A chi si rivolge

Power CBO è rivolto a tutti quei professionisti che sono alla ricerca di un corso Facebook Ads completo, che permetta loro di migliorare le proprie skill. Un corso destinato a chi si occupa di Digital Marketing e online advertising, che vuole imparare a gestire campagne pubblicitarie e nuovi acquisire clienti.

Dal livello base a quello più esperto, Power CBO è l’ideale sia per chi si sta affacciando al mondo delle Facebook Ads, sia a quelle figure più esperte che hanno già dimestichezza con la gestione delle campagne pubblicitarie. Professionisti dell’Advertising, Affiliate Marketer, Dropshipper, Media Buyer, sono tutte professioni che possono tratte vantaggi reali da questo corso.

Scegli il tuo pacchetto

Il Corso Facebook Ads Power CBO è disponibile in tre pacchetti, acquistabili in un’unica soluzione oppure comodamente a rate.

Il primo pacchetto “Gran Maestro” ha un costo di 2997€, comprende il Metodo Factory, 4 Framework e 1 Coaching one to one della durata di un’ora.

Il secondo pacchetto “Maestro”, comprende il Metodo Factory + 1 Framework, e ha un costo di 1997€.

Il terzo pacchetto “Apprendista” ha un costo di 997€ e comprende l’intero Metodo Factory.

Un percorso completo per tutti quei professionisti del Digital Marketing che vogliono far crescere la propria attività online scalando le campagne pubblicitarie su Facebook.