Covid, scoperto in Svizzera il primo caso della variante brasiliana

Anche la Svizzera è alle prese con le varianti del virus Covid-19 ed è di oggi la notizia del primo caso di variante brasiliana riscontrato nel Paese.

Lo ha confermato oggi pomeriggio nel corso di una conferenza stampa di aggiornamento sui dati dell’epidemia nella Confederazione elvetica Virginie Masserey, dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

«Quando si tratta di mutazioni abbiamo a che fare principalmente con la variante britannica – ha detto Virginie Masserey – Abbiamo anche scoperto il primo caso della variante brasiliana. Si stanno eseguendo gli accertamenti per capire come sia arrivato in Svizzera».

Una conferma che preoccupa le autorità sanitarie, dal momento che si tratta di una variante più contagiosa di quelle che già si conoscono e sembra accertato che le persone che sono già state infettate dal Covid nella sua versione “originale” possono essere infettate nuovamente.

Anche le altre varianti, come quella britannica, mette inquietudine tra gli esperti, «perché – come ha detto in conferenza stampa Martin Ackermann, a capo della task force nazionale contro il Covid – i nostri modelli mostrano che stanno calando solo i contagi dovuti al vecchio coronavirus, mentre la curva delle mutazioni punta verso l’alto. Con questa mutazione la situazione può diventare rapidamente critica e dobbiamo cercare di spezzare quanto prima catene del contagio»