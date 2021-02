Creativo, goloso e social: così si celebra il Carnevale 2021

Pandemia o no questa è la settimana del Carnevale 2021, sia per le celebrazioni del rito romano, che si concludono nella giornata di martedì 16 febbraio, sia per le tante chiese della provincia fedeli al rito ambrosiano dell’arcidiocesi di Milano e che, come Varese città, fanno cadere i giorni del Carnevale con la prima domenica di Quaresima (domenica 21 febbraio) e quindi iniziano ufficialmente i festeggiamenti nel giovedì grasso del 18 febbraio.

Tanti gli appuntamenti nel weekend tra venerdì 19 e sabato 20, soprattutto online, che hanno lo scopo di mantenere viva una tradizione di gioiosa e colorata spensieratezza, soprattutto per bambini e ragazzi.

CURIOSITÀ

Si narra che sia stato il vescovo di Milano, poi Sant’Ambrogio, a chiedere di proseguire i festeggiamenti del Carnevale mentre era di ritorno da un viaggio di pellegrinaggio, ma in ritardo per la Quaresima, dando così origine al rito ambrosiano. Ma può essere che accadde esattamente il contrario e cioè che fu il rito romano ad accorciare il periodo di carnevale, per consentire di osservare esattamente 40 giorni di digiuno (domeniche escluse) prima di Pasqua.

SFILATE

Olgiate Olona: le associazioni assieme al Comune hanno creato una pagina Facebook dedicata all’evento “Olgiate IN Maschera 2021 dove realizzare una sfilata virtuale di mascherine, con tanto di concorso e premi per le mascherine più belle e simpatiche > Scopri di più

Busto Arsizio: non ci sono limiti di età per partecipare a “Mascherine mascherate”, il concorso fotografico che sostituisce la sfilata in strada con una sfilata online, sulla pagina Facebook della Città di Busto Arsizio > Come partecipare

FAVOLE AL CITOFONO

Castiglione Olona: tra le ore 16 e le 17.30 di venerdì 19 dei musicanti di storie si aggireranno per le vie di Castiglione Olona raccontando e musicando al citofono, di chi ne farà richiesta (evento gratuito), alcuni tra le più famose “Favole al telefono” di Gianni Rodari, per l’occasione speciale veicolate dal citofono per “Ti suona una favola” > Come prenotare

Induno Olona: sabato mattina una cantastorie e una musicante attraverseranno il paese raccontando al citofono le favole di Gianni Rodari per “Ti suona una favola” > Tutti i dettagli

SPETTACOLI

Varese: in programma per il giovedì grasso del 18 febbraio la terza e ultima tappa del “Carnevale… anche online vale”, lo spettacolo interattivo promosso da Progetto Zattera Teatro per “rendere memorabile il Carnevale 2021” > Leggi di più

Castiglione Olona: un pomeriggio da trascorrere insieme quello proposto per sabato da “Bimbi… in maschera” con il laboratorio di mascherine a cura di Creatori di sorrisi, cui seguirà lo spettacolo di magia di Mago Salamino, tutto in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Castiglione Olona > Scopri l’evento

SFIDE

Saronno: dovranno essere inviate entro il 20 febbraio le fotografie dei bambini per partecipare al concorso “Truccati, ma non smascherati” promosso in occasione del Carnevale 2021 dal gruppo scout Agesci Saronno 1 e dal Comune. In palio tre premi, per altrettante categorie > Tutti i dettagli

Malnate: non potendo festeggiare in piazza, il Comune punta a coinvolgere le famiglie malnatesi con una sfida non in maschera ma in grembiule con il “Carnevale goloso“. Per partecipare bisogna inviare un video, un testo o una ricetta di un piatto tipico della tradizione carnevalesca > Come partecipare

Varese: costretta a rinunciare per il secondo anno consecutivo alla sfilata, la Famiglia Bosina non rinuncia a festeggiare questo Carnevale 2021 e propone ai bambini tra 2 e 11 anni un concorso per la mascherina più bella > Leggi i dettagli

Busto Arsizio: c’è un concorso di disegno dedicato ai bambini che si intitola “Tarlisu o Bumbasina? Disegna la tua maschera bustocca” dedicato alla memoria delle radici tessili della città, simboleggiato dai due protagonisti del carnevale a Busto > L’iniziativa