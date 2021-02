Cyberbullismo, un fenomeno virale? Se ne parla all’Università dell’Insubria

L’Università dell’Insubria partecipa alla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo sabato 6 febbraio, dalle 9.30 alle 13, con un evento online dal titolo «Cyberbullismo, un fenomeno virale? Un passo fuori dal disagio in tempo di pandemia», rivolto agli studenti e a tutti gli interessati.

Organizza il corso di laurea in Scienze della comunicazione, con il supporto della neonata associazione studentesca Alumni Insubria e in collaborazione con Csig di Ivrea e Torino. Molto fitto l’elenco dei relatori, tra i quali Giuseppe Carcano, dirigente scolastico territoriale di Varese; la senatrice Elena Ferrara, relatrice della legge contro il cyberbullismo del 2017; Marianna Sala, presidente del CoreCom Lombardia; Rossella Dimaggio, assessora Servizi educativi e pari opportunità del Comune di Varese; Stefano Bonometti, pedagogista; Mauro Alovisio, giurista.

Sono previste diverse sessioni di approfondimento: medica, psicopedagogica, giuridica, comunicazionale, linguistica, artistica, «per offrire un’occasione di riflessione davvero interdisciplinare e aggiornata e analizzare i profili del cyberbullismo nello specifico periodo pandemico che stiamo vivendo», come spiega la giurista Paola Biavaschi, docente Insubria che modera la mattinata.

L’evento potrà essere seguito dagli studenti su Teams e sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube dell’Insubria

Per altre informazioni: https://www.uninsubria.it/webinar-cyberbullismo-pandemia

———–

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Saluti e introduzione

Michela Prest, Università dell’Insubria, delegata del rettore per comunicazione orientamento e fundraising

Giuseppe Carcano, dirigente Ufficio Scolastico Territoriale

Stefano Bonometti, pedagogista

Rossella Dimaggio, assessora Servizi educativi e pari opportunità del Comune di Varese: «Tutti per uno: l’alleanza territoriale educativa vs. la solitudine digitale»

Paola Biavaschi, giurista Insubria, moderatrice dell’evento

Sessione giuridica

Elena Ferrara, senatrice XVII legislatura, consulente esperto Usr Piemonte: «I ragazzi e la scuola al centro della Legge contro il cyberbullismo»

Marianna Sala, presidente Corecom Lombardia: «Tra sfide digitali e nuovi strumenti di tutela – la sfida del Corecom Lombardia»

Mauro Alovisio, giurista: «Le responsabilità in materia di cyberbullismo»

Sessione psicopedagogica

Angela Lischetti, già referente Area bullismo e cyberbullismo Ust Varese: «La lezione dei porcospini per ridurre il bullismo»

Lelia Mazzotta Natale, referente Area bullismo e cyberbullismo Ust Varese: «Parole per fare, parole per pensare»

David Arioli, dirigente scolastico Liceo Sereni di Luino: «Cyberbullismo e scuola: le scelte del dirigente»

Sessione medica

Luana Nosetti, pediatra: «Sonno e uso dei dispositivi elettronici nei ragazzi di età adolescenziale durante il lockdown»

Sessione comunicazione e linguistica

Chiara Milani, direttrice Varese Mese: «La responsabilità dei mezzi di informazione di fronte ai fenomeni di hating, discriminazione sessuale e cyberbullismo»

Roberta Grasselli, data visualization expert: «Whatsapp: dati e parole»

Paolo Bozzato, psicologo e psicoterapista, con Loredana Parolisi, social media strategist e web-writer: «Tik-tok: social network o psico-trappola?»

Giulio Facchetti e Paolo Nitti, linguisti: «Mai stai zitta, cagna, che non sei proprio nessuno!»

Sessione artistica

Francesco Cansirro, musicista: «Lo sviluppo dell’empatia attraverso la musica come prevenzione delle forme di bullismo».

«Cyberbullismo, un fenomeno virale? Un passo fuori dal disagio in tempo

di pandemia», sabato 6 febbraio, ore 9.30-13, in streaming

su http://bit.ly/alumninsubria-youtube