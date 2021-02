I dati del Centro Aiuto alla Vita: “Abbiamo aiutato 41 bambini a nascere e assistito 61 mamme”

Il 7 febbraio sarà il Primula Day, la giornata indetta dal Cav (Centro aiuto alla vita) in cui vengono distribuite le primule, a causa del Covid e relativi divieti di assembramento, non verranno offerte sui sagrati delle chiese.

I fedeli, all’uscita, troveranno un coloratissimo volantino con la testimonianza di una giovane donna alla sua prima gravidanza. Come ogni anno è l’occasione per fare un bilancio dell’attività del Cav di Busto Arsizio, dedicato ad Anna e Giovanna Rimoldi e rappresentato da Natalia Marrese, recentemente eletta presidente.

Sono stati 41 i bambini aiutati a nascere, 61 le donne assistite: «Nonostante le restrizioni all’operatività dovuta alla pandemia non ci siamo tirati indietro, abbiamo riprogrammato l’assistenza con appuntamenti telefonici, percorsi appositi per evitare assembramenti, consegna a domicilio (grazie alla collaborazione con altre associazioni bustocche). Vogliamo andare avanti e per questo vi aspettiamo numerosi, per sostenerci con le vostre offerte, in tutte le parrocchie di Busto e Valle Olona. Vi ringrazio anticipatamente anche per un solo euro, ci permetterà di continuare ad aiutare nuove mamme e bambini» – conclude Marrese.