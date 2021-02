Diramazione Gallarate Gattico: chiusura del tratto Besnate-Castelletto la notte del 16 febbraio

Chiusura del tratto tra Besnate e Castelletto Ticino sulla diramazione Gallarate-Gattico per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale previsti dalle 21 di martedì 16 alle 6 di mercoledì 17 febbraio.

Contestualmente alla chiusura del trattato stradale, sarà dunque chiusa anche l’area di servizio “Verbano est“, In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, è possibile proseguire sulla SS33 del Sempione e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino, per proseguire in direzione della A26.

Sempre tra martedì e mercoledì mattina sarà chiusa anche la stazione di Besnate, in entrata verso la A8 Milano-Varese, e la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.