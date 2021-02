Distrutta dai carabinieri una postazione di spaccio fra Castello Cabiaglio e Brinzio

I carabinieri della stazione di Cuvio hanno effettuato nella giornata di venerdì un rastrellamento nei boschi fra Castello Cabiaglio e Brinzio. Negli ultimi giorni diverse sono state le segnalazioni di movimenti strani ai margini della strada provinciale 45 che collega i due paesi nel cuore del Parco campo dei fiori.

I militari, infatti, hanno trovato alcune tende impiegate dai pusher per soggiornare durante il giorno nell’attesa dei clienti, bottiglie di plastica, coperte, e altro materiale utilizzato per la vendita di droga al dettaglio. La tenda è stata rimossa, il materiale smaltito grazie all’intervento degli stradini. Non è stata rinvenuta droga o armi.

La postazione di spaccio distrutta si trova non distante da quelle neutralizzate durante l’”operazione Maghreb” che portò all’arresto nella primavera di due anni fa di 14 persone oltre alla segnalazione di centinaia di assuntori che provenivano da ogni parte della provincia per acquistare cocaina, eroina, e hashish nei boschi.

Importante è stata l’attenzione rivolta da parte dei cittadini nei confronti di quei movimenti strani a ore inconsuete che hanno fatto attivare l’allarme e scattare l’intervento dei carabinieri. «Ogni movimento sospetto, – è l’invito degli investigatori – venga segnalato al 112».