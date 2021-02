In dono agli alunni di Lavena Ponte Tresa la borraccia ecologica e personalizzata

Gli studenti della scuola primaria e secondaria di Lavena Ponte Tresa hanno ricevuto ieri un dono offerto dal Comune e da Alfa.

«Ieri abbiamo consegnato 432 borracce di alluminio per sensibilizzare i nostri alunni ad un consumo responsabile e sostenibile dell’acqua potabile – spiega il sindaco Massimo Mastromarino – Un dono in una logica “green” di riduzione della plastica a scuola e, auspichiamo, anche in tutto il nostro Comune».

L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con Alfa, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato a Lavena Ponte Tresa e in altri comuni della provincia.

La consegna delle borracce – personalizzate con lo stemma del Comune – è stata presentata dalla Giunta comunale, alla presenza del dirigente scolastico Natale Bevacqua, al Consiglio comunale dei ragazzi, i cui componenti si occuperanno della distribuzione ai compagni in ogni classe.