Due volte alla guida senza patente a Varese, i carabinieri lo denunciano

Nella giornata di lunedì, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di

Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 36enne operaio ritenuto responsabile del reato di reiterazione nella guida senza patente.

In particolare i militari nel corso di un servizio di pattuglia, hanno proceduto al controllo del giovane operaio mentre transitava nel centro di Varese, alla guida di un’autovettura Mercedes classe A senza la patente di guida poiché revocata con provvedimento della Prefettura di Varese.

Nel corso del controllo, i carabinieri hanno accertato che il 36enne era già stato sanzionato in via amministrativa nell’anno 2019 per la stessa infrazione, facendo pertanto scattare la denuncia penale.

I controlli continueranno in tutto l’arco del mese con una costante presenza dell’Arma sul territorio, fanno sapere dal comando provinciale.