Elezioni amministrative a Busto Arsizio, il Pd candida Maurizio Maggioni e cerca alleanze

Il Partito Democratico presenta alla città di Busto Arsizio la candidatura a Sindaco di Maurizio Maggioni, in continuità con un impegno da tempo assunto pubblicamente oltre che comunicato, nei colloqui dei mesi precedenti, alle altre formazioni politiche ed associative con le quali si sono svolti incontri.

Il via libera all’unanimità della direzione cittadina testimonia il coronamento di un percorso di ascolto e di confronto che si è svolto nella piena consapevolezza che sia necessario un cambio di passo ed un salto di qualità nell’Amministrazione Comunale.

Da parte del PD rimane aperto un dialogo con gli interlocutori dei mesi precedenti e con chi è disponibile a costruire una proposta unitaria e convergente sulle priorità della città, credibile dal punto di vista programmatico ed in grado poi di proporsi raccogliendo il massimo del consenso.

La scelta del prof. Maggioni è maturata perché è figura di riferimento per la sua storia amministrativa ma è soprattutto figura pubblica versata all’impegno sociale senza alcun riferimento partitico; garantisce competenze relazionali e politiche, serietà e continuità di impegno.

Il prof. Maurizio Maggioni, 68 anni e un passato come insegnante all’Ite Tosi, è conosciuto in città per la sua esperienza amministrativa e negli ultimi anni soprattutto per l’attività rivolta al sociale, all’interno di una rete associativa di volontariato che lavora sia per la popolazione anziana sia per la cittadinanza attiva coinvolgendo le scuole e gli istituti in un’opera di incontro intergenerazionale. Ha seguito direttamente l’applicazione del nuovo codice del terzo settore nella prospettiva di un nuovo ruolo degli ETS e delle Imprese sociali in rapporto con gli Enti Locali.

Negli anni precedenti ha svolto ruoli istituzionali ed amministrativi soprattutto sui temi dell’assetto del territorio e della tutela ambientale, in Consiglio Comunale ed in Regione (è stato relatore della legge istitutiva dell’ Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente, del Piano di difesa idrogeologica e del Piano di risanamento dell’aria, dei Piani Provinciali per la gestione dei rifiuti) e successivamente nel Parco del Ticino, direttamente amministrato fino al 2006, si è dedicato soprattutto ai problemi infrastrutturali ed energetici.