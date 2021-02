Fabrizio Curcio nuovo responsabile della Protezione civile nazionale, gli auguri di Fontana

Nuovo responsabile della Protezione civile nazionale. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha sostituito oggi il Capo dipartimento Angelo Borrelli con Fabrizio Curcio (nella foto), in vista del piano di riorganizzazione delle diverse strutture statali che entrano nella gestione dell’emergenza sanitaria legata al Covid.

Il premier ha ringraziato Borrelli per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni.

Ringraziamenti a Borrelli e auguri di buon lavoro al nuovo responsabile anche da parte della Giunta regionale lombarda.

«Desidero ringraziare Angelo Borrelli per il lavoro sin qui svolto soprattutto in un momento molto complicato come quello che stiamo vivendo – ha detto il presidente Attilio Fontana – Ho sempre considerato la Protezione civile lombarda un fiore all’occhiello del nostro sistema. Per questo confermo al dottor Curcio il massimo impegno dei nostri uomini e volontari al fianco del Corpo nazionale per l’aiuto che potranno garantire nelle diverse situazioni in cui sarà richiesto il loro supporto»