“Facciamo luce sul teatro”, l’adesione anche del teatro di Besozzo e Bisuschio

Lunedì 22 febbraio, dalle 19:30 alle 21:30 il Teatro San Giorgio di Bisuschio ed il Teatro Duse del Comune di Besozzo aderiscono all’ iniziativa nazionale “Facciamo Luce sul teatro” ideata dall’UNITA – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, come segnale di sensibilizzazione per far luce sull’attuale situazione di Teatri e Cinema.

Nella serata di lunedì 22, le due realtà teatrali attive da anni sul territorio si uniranno idealmente agli altri teatri in provincia e in Italia e riapriranno le porte del foyer nel pieno rispetto delle nome anti-Covid. Chi vorrà passare per un saluto e fermarsi, potrà lasciare un messaggio scritto in segno di vicinanza. Per l’occasione chi arriverà potrà ascoltare dall’esterno voci e brani di artisti italiani e delle Compagnie residenti che partecipano all’iniziativa: Compagnia Intrecci Teatrali di Andrea Gosetti e Compagnia Duse di Besozzo, compagnia di Bogno. Vi aspettiamo con le luci accese, per condividere un vostro pensiero su quest’anno… senza teatro.