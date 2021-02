Fiamme in un ristorante a Castellanza, Vigili del fuoco sul posto

Fumo e fiamme in un ristorante a Castellanza. L’incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 febbraio, in via Testori.

L’incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco di Legnano interventi sul posto con i colleghi di Busto Arsizio e i volontari di Inveruno. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

In supporto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione locale con la Polizia Locale. Gli agenti hanno gestito la viabilità per consentire ai Vigili del Fuoco di svolgere in sicurezza le operazioni di spegnimento.