In fiamme il tetto di un’abitazione a Venegono Superiore

L’incendio è scoppiato nel sottotetto di una villetta due piani nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio in via Moncenisio. I primi ad accorgersene sono stati i proprietari stessi dell’abitazione che hanno cercato di frenare l’incendio con degli estintori ma non è bastato.

La fiamme si sono estese e hanno preso gran parte della copertura costringendo inevitabilmente all’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto con quattro mezzi.

L’intervento dei vigili del fuoco è reso particolarmente difficoltoso dalla ristretta via di accesso che non ha permesso ai mezzi dei vigili del fuoco di avvicinarsi agilmente.