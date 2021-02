Filmstudio 90 sostiene CineMarmocchi, il primo cinema per bambini di Milano

Il cinema Nuovo e l’associazione Filmstudio90 di Varese sostengono il progetto ambizioso e innovativo promosso d un gruppo di professionisti del cinema del capoluogo meneghino (quelli della giovane casa di produzione Wanted cinema (gli stessi del Wanted Clan di via Vannucci 13, a Porta Romana). Si tratta del CineMarmocchi, il primo e unico cinema della città di Milano pensato e dedicato ai bambini.

L’idea è realizzare questo spazio in uno dei quartieri più vibranti e multiculturali della città, ma oggi particolarmente colpito dall’emergenza Covid, quello di Giambellino, all’interno del Parco delle Crocerossine.

Il progetto è patrocinato dal Municipio 6 del Comune di Milano e della Fondazione Ente dello Spettacolo, e da una serie di enti e attività legate al mondo del cinema, dal portale MyMovies.it a Filmstudio90. “Anche noi sosteniamo il CineMarmocchi e c’è una ricompensa che ci riguarda – scrive l’associazione varesina nella newsletter di questa settimana – Scegliendo “Biglietto Sala Amica”, oltre ad aiutare il progetto di CineMarmocchi, si potrà acquistare un biglietto per un film al Cinema Teatro Nuovo appena sarà possibile”.

In pratica si tratta di scegliere di guardare in famiglia uno dei film proposti online con il biglietto solidale.

Maggiori informazioni sull’iniziativa a questo link.

Il cinema per bambini sarà un’occasione di promozione culturale e aggregativa rivolta ai più piccoli, con spazi e attività in parallelo per la socialità dei genitori.