Il flirt via internet diventa un incubo, donna di Taino derubata di oro e ceneri del cane

Fermato per un normale controllo in centro a Busto Arsizio, finisce in manette per furto e maltrattamenti nei confronti di una donna di Taino. Il fermo è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio nel pomeriggio di sabato quando hanno deciso di controllare un giovane dall’aria sospetta.

Il ragazzo, appena fermato, ha iniziato subito a prendersela con gli agenti sostenendo di sapere il motivo per cui era in atto il controllo: «Sicuramente mi state cercando perchè la mia ragazza ha denunciato maltrattamenti da parte mia» – ha detto agli agenti ignari di tutto. La sua autodenuncia, però, ha portato ad ulteriori approfondimenti sul posto ma nel giro di un secondo il soggetto ha tentato la fuga e di liberarsi di un sacchetto che aveva addosso. I poliziotti hanno prontamente recuperato l’involucro e, aiutati da due colleghi chiamati per dare una mano, lo hanno fermato dopo una breve fuga a piedi.

Dai successivi controlli è emerso che il giovane risultava essere senza fissa dimora, gravitante nella zona di Arezzo, ospitato per qualche giorno a Taino dalla donna con cui aveva stretto una relazione on line. Nei suoi giorni da ospite della ragazza l’ha sottoposta a ripetuti maltrattamenti e le ha rubato monili in oro per un valore di circa 10 mila euro. Non contento si era portato via anche le ceneri del cane, contenute in un’urna. Al termine della rapide indagine è stato arrestato e portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.