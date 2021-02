Fontana: “Al via il 18 febbraio le vaccinazioni per gli over 80 in Lombardia”

“Sui piani vaccinali andiamo avanti bene ma aspettiamo i vaccini perché c’è carenza di dosi e ci stiamo informando se sia possibile recuperarle altrove ma da parte nostra il piano è pronto: gli over 80 iniziano il 18 febbraio ed entro breve arriveranno tutte le comunicazioni di servizio”. Lo ha detto il Presidente lombardo Attilio Fontana in apertura della conferenza stampa per la presentazione della nuova TAC dell’ospedale di Circolo di Varese.

“Questa – ha proseguito Fontana – è l’opportunità per dimostrare efficienza e che possiamo uscire dalla pandemia. Dobbiamo essere rapidi ed efficienti perché siamo molto preoccupati per le varianti del virus, lo vediamo cosa sta accadendo in Umbria per cui dobbiamo correre e coprirci per virus principale”.

Secondo le ultime informazioni partirà lunedì 15 febbraio l’attività di prenotazione dei vaccini anti Covid per gli over 80enni. La Regione Lombardia attiverà un portale a cui registrarsi e su cui verranno inserite le prime richieste sullo stato di salute dell’anziano che serviranno per organizzare l’agenda vaccinale.

Intanto è partita la fase 1bis dedicata al personale della residenzialità psichiatrica, neuropsichiatrica e della disabilità, dell’assistenza domiciliare, dei centri diurni; i farmacisti; le confprofessioni (dentisti…); la sanità militare; i medici liberi professionisti. La campagna avviene su appuntamento e, a Varese, si svolge nel punto di viale Borri dell’ospedale già utilizzato per la campagna del personale dell’azienda, 7 giorni su 7.

Si sta , inoltre, completando la consegna delle dosi vaccinali alle RSA che ancora non avevano avviato la campagna. Nessuna indicazione, invece, sulla chiamata degli over 80. Il direttore generale di Asst Sette Laghi Bonelli fa sapere che si sta ultimando il piano e che presto verrà reso noto dopo averlo condiviso con Ats Insubria e aver ottenuto l’approvazione della Regione.