Franchin: “Piena fiducia nel sindaco, a Cassano abbiamo ancora tanti progetti da portare a termine”

«È in atto un tentativo di delegittimare ed infangare un’amministrazione comunale impegnata nel perseguire gli obbiettivi che si era data ad inizio mandato. Non cerchiamo spazio sulla stampa per ribattere ad affermazioni fuori luogo o per cercare applausi che non ci servono. Siamo l’ Amministrazione del “fare” e non delle “chiacchiere” alla ricerca di consensi sui social.

Siamo una maggioranza che, insieme al Sindaco e alla giunta, ha come fondamento un programma amministrativo, per il quale siamo stati eletti e in cui crediamo fermamente».

A dirlo, nel mezzo delle polemiche che sta attraversano la maggioranza di Cassano Magnago, è il Capogruppo della “Lista Nicola Poliseno Sindaco” Edoardo Franchin che, prosegue: «Abbiamo ancora tanti progetti da portare a termine, motivo per cui ribadiamo la piena fiducia nel Sindaco al quale consigliamo vivamente di non sottrarre tempo prezioso alla sua azione amministrativa e alla realizzazione di tutto ciò di cui la nostra città ha bisogno, per rispondere alle chiacchiere , rispondiamo con la concretezza dei fatti e delle opere, quotidianamente, ed è questo ciò che i nostri concittadini si aspettano da una amministrazione Comunale».