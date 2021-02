Fratelli d’Italia Gallarate: “Con il centrodestra, senza fughe in avanti”

«Nessuna fuga in avanti: per noi si va avanti fino a fine mandato, che sia maggio o settembre». Giuseppe De Bernardi Martignoni ribadisce la linea di Fratelli d’Italia su Gallarate. Da un lato, in città c’è l’intenzione di andare avanti, dall’altro l’incertezza che c’è ancora a livello provinciale

«Per noi un punto fermo è la coalizione» dice in modo chiaro Martignoni, capogruppo in consiglio comunale. «Rimaniamo fedeli a un’idea di centrodestra che può andare avanti insieme e non sentiamo le sirene di chi parla di terzo polo o pensa ad altre soluzioni».

La precisazione arriva dopo una settimana in cui da un lato c’è stata la presa di posizione di Forza Italia, che chiede un candidato, in una delle tre grandi città della provincia e rivendica un approccio moderato; dall’altro c’è stata l’apertura agli azzurri – piuttosto inattesa – di Luca Ferrazzi, il leader di Libertà per Gallarate.

«Noi crediamo nel centrodestra, senza fughe in avanti. A Gallarate il candidato può essere anche Cassani, purché si rispettino gli accordi a livello provinciale».

Attenzione alle sfumature: l’ultima volta Martignoni aveva puntualizzato che non era detto che il candidato dovesse essere Cassani, ora invece l’approccio è opposto, interviene aprendo all’ipotesi di riconferma del sindaco uscente (che Martignoni ha visto sabato, dopo che venerdì non era riuscito a partecipare all’incontro capigruppo su una importante partita).

Fratelli d’Italia sta acquisendo peso a Gallarate e – pare – anche nuovi annunci sono all’orizzonte. L’ultimo nuovo ingresso nel partito di Giorgia Meloni è stato Marco Colombo, ora si sta lavorando al passaggio di un consigliere comunale di maggioranza, atteso a giorni. Per questo il partito pensa non più solo a una sua lista, ma anche a una seconda lista per persone «che vengono da una storia da destra».

E qui Martignoni tira fuori una carta che spariglia: «Anche per Luca Ferrazzi: in fin dei conti ha avuto una storia di decenni nella destra, siamo stati in An per vent’anni». Mossa inattesa, visto che tra Martignoni e Ferrazzi da anni non corre buon sangue e visto che la Lega ha duramente attaccato Libertà per Gallarate. Forse davvero si sta muovendo qualcosa.