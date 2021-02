Furto in palestra, migliaia di euro di tamponi rubati al Basketball Gallarate

Un furto non da poco, quello dei tamponi subito dal Basketball Gallarate, nella sua palestra alla costa di Crenna: i ladri hanno portato il materiale diagnostico per un valore stimato «intorno ai 4000/5000 euro».

Oltre all’importo economico (i ladri hanno danneggiato anche la porta di ingresso), il furto frena anche la ripresa dell’attività, che è resa complessa appunto dalla necessità di “tamponare” gli atleti. «Torneremo a fare sacrifici per ripagare la vostra bravata, perché come in campo anche fuori siamo abituati a lottare e ripartire sempre» ha scritto il presidente Thomas Valentino.

Il furto, avvenuto nella tarda serata di lunedì, ha subito visto anche una reazione solidale. “La società BBG vuole ringraziare la vicinanza mostrata da tutti i genitori, dagli sponsor e dal Comune di Gallarate…la BBG Family è viva! ” si legge in un post della società. “Soprattutto, un grazie va a tutti i nostri super sponsor che ci hanno permesso di ripartire immediatamente”.