Futura Volley al bivio: a Pinerolo il verdetto per la seconda parte di stagione

Sarà Pool promozione o Pool salvezza? Sarà una seconda parte di stagione fatta di duelli con le migliori o ricca di scontri per non finire più in basso? Domenica (21 febbraio, ore 17) il verdetto, per la Futura Volley Giovani che scenderà in campo a Pinerolo per il recupero di campionato che sarà anche l’ultima gara della regular season per le biancorosse.

La situazione è nota: la squadra di Busto Arsizio ha 25 punti ed è sesta in classifica; alla Pool promozione vanno le prime cinque ma Sassuolo è davanti di appena tre lunghezze mentre lo scontro diretto favorisce la Futura. Quindi le “Cocche” hanno una sola possibilità, per quanto indipendente da fortune o sfortune altrui: vincere a Pinerolo in tre o quattro set. Ogni altro risultato – un tie-break o un successo della Eurospin Ford Sara, costringerebbe le ragazze di Lucchini a disputare la Pool Salvezza (che, va ricordato, dà ugualmente alla vincitrice la possibilità di disputare i playoff, più avanti).

Pinerolo non farà sconti perché i punti accumulati nella prima fase verranno portati in dote nella seconda: le piemontesi devono recuperare tre partite (a causa del Covid), sono già qualificate ma vogliono e possono risalire in terza posizione. Certo, le loro condizioni non saranno al massimo ma anche la Futura è ferma da 24 giorni e quindi, al di là delle amichevoli non ufficiali, dovrà ritrovare il ritmo-gara. Lucchini deve tra l’altro gestire qualche acciacco, soprattutto per quanto riguarda Cecilia Nicolini che non ha disputato i test match dei giorni scorsi.

«Ci troviamo in una situazione nuova e complicata – spiega Lucchini alla vigilia – non è mai successo di fermarsi per così tanto tempo ed è difficile prevedere cosa potrà succedere: sappiamo che è una partita chiave e che ci giochiamo una bella fetta di stagione. Capiremo se nell’ultimo mese di soli allenamenti siamo stati bravi a canalizzare le nostre energie per questo nuovo inizio. Ci sono ancora molte incognite da ambo le parti: Pinerolo è ferma da parecchio ed ha avuto diverse disavventure causa Covid, in casa nostra abbiamo avuto diversi acciacchi, quindi sarà un match da interpretare sul campo, cercando di dare il massimo di fronte a situazioni potenzialmente inattese».