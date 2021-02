Futura Volley, fissato l’ultimo recupero. A Busto servono i tre punti

Si disputerà domenica 21 febbraio l’attesissimo recupero di campionato della Futura Volley Giovani che dovrà fare visita alla Eurospin Ford Sara Pinerolo con inizio del match fissato alle ore 17. Una partita, rimandata per via del focolaio di Covid-19 all’interno della squadra piemontese, che è fondamentale per la formazione di Busto Arsizio.

La Futura infatti è in corsa per il quinto posto del girone Ovest, l’ultimo disponibile per accedere alla Pool Promozione nella seconda fase del campionato di Serie A2 femminile. In caso di vittoria “da tre punti” su Pinerolo (quindi con il punteggio di 3-0 o 3-1), le biancorosse centrerebbero l’obiettivo; altrimenti (vittoria per 3-2 o sconfitta con qualsiasi punteggio) la squadra di Lucchini sarebbe costretta a disputare la Pool Salvezza lasciando a Sassuolo il posto nella parte nobile del torneo.

La Eurospin Ford Sara deve recuperare ben tre partite, ma l’unica determinante per la compilazione dei gironi della seconda fase è proprio quella con Busto Arsizio. Zingaro e compagne, in questo periodo senza match ufficiali, hanno svolto alcuni allenamenti congiunti per mantenere il ritmo gara, l’ultimo domenica al PalaSanLuigi contro l’Exacer Montale, squadra del girone Ovest già sicura di prendere parte alla Pool Salvezza.

Quella di domenica con Pinerolo quindi rappresenta la sfida in cui la Futura dovrà definitivamente gettare il cuore oltre l’ostacolo per superare un’avversaria di grande caratura. Le piemontesi sono già qualificate alla Pool Promozione e, anzi, sono tra le pretendenti al passaggio di categoria e non concederanno favori, perché i punti guadagnati nella prima fase di campionato saranno portati in dote da ciascuna squadra anche nella seconda parte.