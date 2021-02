Futura Volley, obiettivo mancato: per le biancorosse c’è la pool salvezza

Servivano tre punti, ne è arrivato uno solo e così la Futura Volley Giovani sarà costretta a disputare la Pool Salvezza del campionato di A2 femminile. Le “Cocche”, impegnate a Pinerolo nell’ultima partita “residua” del girone ovest hanno perso 3-2 contro la Eurospin Ford Sara mancando così l’obiettivo della vittoria piena che avrebbe consentito alle biancorosse di raggiungere in classifica Sassuolo e guadagnare così la Pool Promozione.

Le piemontesi, padrone di casa, si sono confermate formazione di alto profilo nonostante qualche assenza, con una fuoriclasse del calibro di Valentina Zago che con i suoi 40 (!) punti ha trascinato le compagne al successo. Anche Lucchini ha dovuto far fronte a un’assenza importante, quella della palleggiatrice titolare Nicolini; Anna Lualdi però si è ben destreggiata in regia e, anzi, ha aiutato Busto a conquistare il primo set della gara. Con il passare degli scambi però, Pinerolo ha ritrovato quel ritmo partita che mancava all’Eurospin ferma a lungo per covid: il secondo set è stato appannaggio delle piemontesi che poi hanno conquistato il 2-1 nel terzo parziale con 12 punti di una Zago mostruosa.

Già certe di non poter ottenere la Pool Promozione, le biancorosse hanno però trovato una bella reazione vincendo la quarta frazione e guadagnandosi un tie-break nel quale Giuditta Lualdi e Carletti hanno provato anche a sorprendere Pinerolo. Nel momento chiave però, di nuovo Zago con 4 punti consecutivi ha permesso alla sua squadra di chiudere i conti.

Giusto ricordare che la Pool Salvezza alla quale è costretta Busto mette ugualmente in palio un posto playoff per la prima classificata: questo sarà dunque il nuovo obiettivo di Zingaro e compagne che domenica prossima riprenderanno il cammino nella seconda fase, forti dei 26 punti ottenuti nella prima parte di campionato. Ravenna e Martignacco, le migliori del Girone Est, potrebbero essere le principali avversarie nella corsa alla vittoria nella nuova Pool.

LE PAROLE

Matteo Lucchini: «È stata a tratti una partita vera, abbiamo retto l’impatto di un gruppo che, nonostante le defezioni, può compensare con atlete di grande talento; in più Zago ha praticamente vinto da sola un set e mezzo con i suoi 40 punti, diventa quindi difficile trovare soluzioni. Dispiace non tanto per l’aggancio alla Pool Promozione, quanto per il tie-break perso: anche qui però Zago ha tirato fuori dal mazzo 2 jolly. Ora speriamo di recuperare Nicolini per i prossimi incontri, anche se va dato merito ad Anna Lualdi di avere giocato una buona partita».

Serena Zingaro: «È un peccato, volevamo portare a casa i 3 punti e sapevamo che sarebbe stato un traguardo importantissimo, abbiamo fatto diversi errori dovuti alla tensione e siamo state poco incisive ma abbiamo portato una squadra come Pinerolo al tie-break. Vogliamo allenarci e fare sempre meglio, ora dobbiamo mantenere la testa alta e concentrarci su quello che verrà dopo».

Francesca Michieletto: «Oggi purtroppo è andata così, l’umore iniziale era positivo ma ora dobbiamo concentrarci sulla Pool Salvezza: il primo posto porta ai playoff, per cui già da martedì saremo in palestra per lavorare a questo obiettivo».

IL TABELLINO

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Futura Volley Giovani 3-2

(22-25, 25-16,25-22, 23-25, 15-13)

Pinerolo: Guelli (L), Fiori ne, Nuccio, Zamboni 4, Onofrei ne, Bussoli 10, Boldini 4, Bertoli ne, Zago 40, Buffo 10, Faure, Gray ne, Akrari 16. All. Marchiaro.

FVG Busto A.: Veneriano ne, Nicolini ne, Michieletto 9, Badini ne, Vecerina, Latham 11, A.Lualdi 2, Frigo 13, G.Lualdi 21, Sormani, Carletti 14, Garzonio (L), Zingaro 8. All. Lucchini.

Note Busto – Battuta: errate 10, ace 2. Ricezione: 65% positiva, 44% perfetta, errori 2. Attacco: 40% positività, errori 10, murati 9. Muri: 11.