Giorno del Ricordo 2021, tanti eventi online sul dramma delle foibe e l’esodo degli italiani

Anche se l’emergenza sanitaria ha limitato le manifestazioni pubbliche, la provincia di Varese non dimentica le vittime delle foibe e la tragedia dell’esodo di oltre 250.000 italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia dal 1945 e per circa un decennio.

Diverse iniziative, quasi tutte online, sono state organizzate nella giornata di mercoledì 10 febbraio, quando si celebra il Giorno del Ricordo e nei giorni successivi.

ARCISATE – Un album illustrato e raccontato per spiegare ai ragazzi, ma non solo, da cosa è nato il Giorno del Ricordo. E’ l’iniziativa proposta dall’Amministrazione comunale per l’edizione 2021 della celebrazione del 10 febbraio – Leggi

BUSTO ARSIZIO – Mercoledì 10 febbraio, Giorno del Ricordo, alle ore 10.30 si terrà una breve commemorazione a Borsano, quartiere che accolse gli esuli, davanti alla statua di san Biagio. – Leggi

CARONNO PERTUSELLA – Mercoledì 10 febbraio l’amministrazione di Caronno Pertusella propone l’evento online dal titolo “Foibe – L’esodo Giuliano e Dalmata“, con Giorgio Federico Siboni, studioso del confine orientale dell’Università degli Studi di Milano, e Stefano Restelli, storico dell’arte che farà luce sulle tracce di un patrimonio artistico in grado di unire ancora le due rive dell’Adriatico. – Leggi su SaronnoNews

CASTELLANZA – La Biblioteca e il Comune di Castellanza partecipano alle celebrazioni del Giorno del Ricordo pubblicando un breve video che illustra la Mostra bibliografica allestita in Biblioteca, arricchito da interventi di lettura e musica oltre ad una ricca bibliografia interattiva – Leggi

CERRO MAGGIORE – Il comune di Cerro Maggiore, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, propone per il Giorno del Ricordo un recital a cura del Circolo Spettacoli La Linea bianca, con Maria Antonietta Centoducati e Lorenzo Munari. Lo spettacolo sarà disponibile sul canale YouTube del Ccomune dal 10 febbraio per 10 giorni. Leggi su LegnanoNews

CUGGIONO – Appuntamento mercoledì 10 febbraio alle 21 sulla pagina Facebook dell’Ecoistituto della Valle del Ticino, per l’incontro “C’era una volta Fiume. Storia di una città e una famiglia nella tragedia giuliano dalmata”: ospiti Harry Bursich, cittadino italiano nativo di Fiume, e Daniela Franchetti dell’istituto varesino di Storia contemporanea. Un’occasione per ripercorre la storia di Fiume, emblematica della complessità di quell’area di confine tra mondo slavo, italico e germanico. – Leggi su MalpensaNews

LISSONE – In occasione del Giorno del Ricordo 2021, l’amministrazione comunale di Lissone organizzerà una cerimonia pubblica ristretta in programma domenica 14 febbraio alle 10 al Monumento di piazza Martiri delle Foibe – Leggi su SaronnoNews

MALNATE – L’assessore alla Cultura Carola Botta ha intervistato Pier Maria Morresi, presidente del comitato Provinciale di Varese per l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e gli esuli Antonio Barbieri e Maria Rovis Franzi. L’intervista sarà trasmessa dalle 10 di mercoledì 10 febbraio su Malnate.org e sul sito del Comune di Malnate. – Leggi

REGIONE LOMBARDIA – Martedì 9 febbraio, Regione Lombardia in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana di Milano, organizza la visione in streaming sulla piattaforma della Fondazione del film “Il segreto della miniera” – Leggi

SOLARO – L’assessorato alla Cultura mercoledì 10 febbraio organizza la visione del racconto teatrale “Il sentiero del padre, viaggio tra i segreti delle foibe carsiche”. La rappresentazione, in programma dalle ore 17 di venerdì 12 febbraio e disponibile online per le successive 24 ore. – Leggi su SaronnoNews