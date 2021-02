Giorno del Ricordo, le scuole di Legnano e Vergiate premiate al concorso di Regione Lombardia

Nel Giorno del Ricordo, questa mattina, mercoledì 10 febbraio, Regione Lombardia ha premiato le scuole che hanno partecipato alla 13esima edizione del concorso promosso dal consiglio regionale in memoria delle vittime delle foibe e alla tragedia dell’esodo di oltre 300.000 italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Tra i vincitori premiati di quest’anno, spiccano anche l’istituto comprensivi di Vergiate, insieme al “Dell’Acqua” e “Bernocchi” di Legnano, rispettivamente al secondo e al terzo posto per la categoria “Elaborato di Gruppo”.

«Negli anni drammatici tra il 1943 e il 1947 oltre 300mila italiani dell’Istria, della Dalmazia e di Fiume dovettero scappare e abbandonare terre, case, affetti e lavoro – ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, intervenendo in videoconferenza dall’Aula consiliare di Palazzo Pirelli -. Parecchie migliaia di loro vennero torturati e uccisi dentro le voragini naturali del Carso. Sono state pagine terribili della recente storia italiana, troppo spesso ancora oggi dimenticate sui libri di scuola e dalla storiografia. È più che mai doveroso quindi anche da parte delle istituzioni adoperarsi per ristabilire una memoria condivisa e sconfiggere l’indifferenza. Abbiamo e avvertiamo forte la responsabilità di trasmettere e far conoscere la verità dei fatti, anche come atto, seppur tardivo, di riparazione nei confronti di ciascuna vittima delle foibe e dei loro familiari».

Quest’anno il concorso ha avuto come tema: “Foibe ed esodo Giuliano Dalmata: storia e memoria del 10 febbraio” e ha visto la partecipazione di scuole secondarie di I° e II° appartenenti alle province di Bergamo, Lodi, Milano e Varese, per un totale complessivo di 26 elaborati tra individuali e di gruppo, realizzati da 105 studenti.

A causa dell’emergenza sanitaria, i vincitori di quest’edizione non avranno la possibilità di effettuare il viaggio nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, ma le loro scuole riceveranno un contributo economico: cinquemila euro per la classe prima classificata (tremila per la seconda classe classificata e duemila per la terza) e di 1500 euro per il primo studente classificato nell’elaborato individuale (mille euro al secondo, 500 euro al terzo).

Alla cerimonia, trasmessa in diretta streaming sul sito del consiglio regionale, sono intervenuti anche il consigliere segretario e presidente della commissione di Giuria Giovanni Malanchini, Marcella Fusco in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico regionale, i consiglieri regionali Curzio Trezzani, presidente della Commissione Cultura, e Fabio Pizzul. Per l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) ha portato il saluto il Presidente della sezione di Milano Matteo Gherghetta. Presente anche l’Assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, insieme alla presidente del comitato paritetico Barbara Mazzali e all’assessore regionale alla Famiglia e Solidarietà sociale Alessandra Locatelli.

«I lavori presi in esame dalla commissione sono stati tutti significativi e validi per i contenuti evidenziati –ha sottolineato Giovanni Malanchini-. Nostro dovere morale e istituzionale è oggi quello di contrastare certe teorie revisioniste sbagliate e inaccettabili e di riportare così nella giusta luce il sacrificio di quella parte d’Italia che pagò per tutti la sconfitta militare del Paese. Dobbiamo adoperarci perché il testimone di quelle memorie possa essere consegnato alle nuove generazioni affinché tragedie simili non si ripetano mai più».

«La tragedia delle Foibe e della deportazione senza ritorno degli esuli istriano-dalmati. Cieca e sorda senza distinzione d’età, unica colpa: essere italiani». Ha voluto ricordare il presidente Attilio Fontana attraverso i propri canali social.

L’elenco delle scuole e degli studenti vincitori:

VINCITORI PER ELABORATO DI GRUPPO O CLASSE:

1° classificato: LICEO “PRIMO LEVI” DI SAN DONATO MILANESE (MI) con il video dal titolo “Ricordati di ricordare”

2° classificato: ISTITUTI “DELL’ACQUA” E “BERNOCCHI” DI LEGNANO (MI) con un elaborato composto da due video e tre ritratti a matita intitolato “Parole che rimarranno nella memoria: Pola… e non Pula”

2° classificato ex aequo: ISTITUTO COMPRENSIVO DI I° GRADO “MARIO BORSA” DI SOMAGLIA (LO) con il video dal titolo “Il dramma delle Foibe”

3° classificato: ISTITUTO COMPRENSIVO DI I° GRADO DI VERGIATE (VA) con il video dal titolo “Ulisse – 10 febbraio Giorno del Ricordo”

3° classificato ex aequo: LICEO ARTISTICO GIACOMO E PIO MANZU’ DI BERGAMO con il video dal titolo “Paura del ricordo”

VINCITORE PER ELABORATO INDIVIDUALE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

1° classificato: Vittoria Massari dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI I° GRADO “MARIO BORSA” DI SOMAGLIA (LO) con la poesia “Il dramma delle Foibe”

VINCITORI PER ELABORATO INDIVIDUALE SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

1° classificato: Giulia Crevena del LICEO ARTISTICO GIACOMO E PIO MANZU’ DI BERGAMO con una fotografia che richiama “quello che è stato, quello che si è perso: una terra e una identità”

2° classificato: Nicola Finazzi del LICEO ARTISTICO GIACOMO E PIO MANZU’ DI BERGAMO con una fotografia che richiama “il fuoco che avvampa i chiodi utilizzati per chiudere le casse con le suppellettili di chi era costretto ad andarsene”

3° classificato: Elia Ferrante del LICEO ARTISTICO GIACOMO E PIO MANZU’ DI BERGAMO con una fotografia che richiama “l’eloquenza degli oggetti di uso quotidiano per risvegliare il ricordo”

· 3° classificato ex aequo: Manuela Ongaro del LICEO ARTISTICO GIACOMO E PIO MANZU’ DI BERGAMO con una fotografia che riprende “sotto il cielo plumbeo un vecchio che guarda l’orizzonte di quello che era e non è più