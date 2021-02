Giorno del Ricordo, il Pd di Cassano si dissocia dalle dichiarazioni del sindaco

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Circolo PD di Cassano Magnago sulla giornata del 10 febbraio.

Ci associamo alle considerazioni espresse da ANPI. Domenica scorsa come tutti gli anni abbiamo partecipato alla giornata del ricordo in memoria delle vittime delle Foibe.

Abbiamo assistito al discorso del Sindaco il quale ha voluto ricordare la figura del cassanese Rinaldo Loffi prelevato e scomparso mentre era in servizio al deposito di munizioni di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, nel 1944.

Nulla di male, se non fosse per la proposta del Sindaco: istanza di onorificenza da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci domandiamo perché lo Stato Italiano dovrebbe dare l’onorificenza ad un caduto di guerra ad una persona che ha combattuto per la RSI (uno Stato non riconosciuto) contro l’Italia?

I fondamenti ideologico-giuridico-economici della Repubblica Sociale Italiana furono il fascismo, la cogestione, il corporativismo e l’antisemitismo. Valori che non sono propri della nostra Repubblica Italiana.

Ricordiamo al Sindaco che al Giorno del Ricordo è associato il rilascio di una medaglia commemorativa destinata ai parenti delle persone soppresse e infoibate in Istria, a Fiume, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale dall’8 settembre 1943, data dell’annuncio dell’entrata in vigore dell’armistizio di Cassibile, al 10 febbraio 1947, giorno della firma dei trattati di pace di Parigi.

Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati uccisi mentre facevano parte di formazioni non a servizio dell’Italia (Legge 30 Marzo 2004, art.3).

Il Partito Democratico di Cassano Magnago si dissocia nella maniera più assoluta: da un rappresentante delle istituzioni che indossa la fascia tricolore mai ci saremmo aspettati un elogio alla Repubblica Sociale Italiana.

A nome di tutto il Circolo PD di Cassano Magnago.