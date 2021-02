È il giorno del voto, il Movimento 5 Stelle decide sul Governo Draghi con la piattaforma Rousseau

Via al voto sulla piattaforma Rousseau per conoscere la decisione degli iscritti sul nascente Governo Draghi. Il voto sarà possibile fino alle 18 e i risultati, si legge sul blog delle Stelle, «saranno pubblicati dopo le ore 19».

Gli iscritti, che sono circa 119mila, dovranno esprimersi sul seguente quesito: “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”.

Il quesito è stato formulato in questo modo dopo il segnale di Draghi che ha dato il via libera a quel ministero della Transizione ecologica che altro non è che la traduzione tecnica di uno dei principali capitoli di spesa del Recovery Plan.