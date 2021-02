Giovani tracce: l’associazione che vuol fare emergere la “meglio gioventù”

Il nome dell’associazione sarà “GIOVANI TRACCE”.

L’idea è di realizzare spazi di incontro tra i giovani e dei giovani con le sfide culturali del territorio per raccontarsi, per far emergere tutto il buono, il bene e il bello che i giovani sono capaci di generare, per contrastare la visione negativa con cui il mondo adulto molto spesso guarda e parla dei giovani. Lo scopo, quindi, è quello di creare luoghi dove far nascere, sostenere, dare valore e visibilità alla creatività, alla narrazione, alle esperienze di vita, all’arte in tutte le sue espressioni e alla solidarietà, con uno stile collaborativo e in grande amicizia.

La creazione dell’associazione aprirà a diverse strade. Innanzitutto alla creazione di una WebRadio con il nome di “RadioTraccia”, pensata, gestita e vissuta totalmente da ragazzi giovani. Poi consentirà di avviare numerose attività culturali, artistiche, musicali, letterarie con lo scopo di dare voce ai ragazzi e ai giovani, valorizzandone capacità, passioni, interessi culturali.

Permetterà anche di trovare e allestire una sede dove creare spazi di ritrovo, di confronto, di studio, favorire le varie espressioni artistiche, creare e diffondere cultura e attività ludiche. Infine permetterà di avviare attività di volontariato per il territorio come assistenza e sostegno al mondo della disabilità e delle fragilità degli adolescenti.

Il professor Rutigliani fa questo appello: “Sentitevi tutti invitati ad essere tra i “soci fondatori” di questo progetto per la valorizzazione della realtà giovanile. Invita anche i tuoi amici. “

I tempi sono stretti perché l’obiettivo è di iniziare le attività il 20 marzo, in occasione della giornata mondiale della felicità.

Per informazioni:

email: radiotraccia@gmail.com