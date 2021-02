Gli autori della Scuola di scrittura del Cavedio donano 1500 euro per la fibrosi cistica

Un ministro un giorno disse che con la cultura non si mangia. Non solo sbagliò clamorosamente ma oggi, nella Giornata dedicata alle malattie rare, possiamo dire che la cultura fa mangiare e molto spesso riesce anche a curare.

La storia di Davide Volier, ventiduenne di Tradate testimonial della Campagna nazionale della Fondazione ricerca fibrosi cistica, è uno stimolo straordinario al sostegno della ricerca. Accanto alla sua testimonianza preziosa e con riferimento al contributo che in questo senso può dare la cultura, segnaliamo l’iniziativa dell’associazione culturale Il Cavedio che grazie a due libri , “Il cielo sopra Varese” e “Non sono canzonette” , pubblicati dalle omonime edizioni ha donato 1500 euro per la fondazione. Determinante il contributo degli autori della Scuola di scrittura Edizioni Il Cavedio, autori dei due libri, che sono anche la fonte creativa straordinaria da cui attinge la rubrica Il racconto della domenica di Varesenews.