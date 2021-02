Gli Hotelpry tornano a funkeggiare e festeggiano i vent’anni sulle scene

A vent’anni dal primo concerto gli Hotelpry, “original funky music band” di Varese, ritornano in scena con una serie di novità che sicuramente faranno felici fan e amanti della musica.

La band ha infatti deciso di pubblicare gran parte delle registrazioni accumulate tra il 2001 e il 2010, con la pubblicazione su tutte le piattaforme di streaming e vendita digitale dell’album del 2010 “One God”.

Ma “One God” è solo la prima delle novità annunciate dalla band, che tramite il proprio profilo Facebook annuncia inoltre la pubblicazione di una raccolta di demo, una raccolta “live” e un nuovo album di inediti. Le date non sono ancora state rese pubbliche ma secondo la band le uscite dovrebbe vedere tutte la luce già nel 2021.

«Volevamo pubblicare l’album “One God” in digitale per festeggiare i 20 anni, presi dall’entusiasmo abbiamo trovato la giusta ispirazione per scrivere nuovo materiale che non vediamo l’ora di proporvi – dichiara Marco Mengoni, fondatore della band -. Ringraziamo Giovanni Pasquetti (etichetta), tutte le persone che ci hanno sostenuto e ci sostengono tutt’ora».