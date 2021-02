Gli spazi ci saranno: il liceo Manzoni può accogliere tutte le iscrizioni

Sul filo di lana, proprio nell’ultimo giorno possibile per presentare richiesta di iscrizione in altra scuola, arriva la notizia che il liceo Manzoni potrà attivare tutte e 13 le prime non dovendo più riorientare alcuno studente.

La questione era emersa ieri, alla vigilia della data ultima per riorientare. In mancanza di risposte, il dirigente del liceo Giovanni Ballarini , d’accordo con il responsabile dell’Ufficio scolastico Giuseppe Carcano, aveva dovuto prendere la difficile decisione di rifiutare ben 94 domande. La gran parte provenienti da distretti che non offrivano analoghe alternative. Una delusione per i ragazzi, messi davanti a un muro.

Questa mattina , il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio erano intervenuti mettendosi a disposizione per risolvere il problema e dare a tutti l’opportunità.

A fine mattinata, un nuovo intervento della Provincia attraverso il consigliere delegato Mattia Premazzi ha dato il via libera all’ammissione in massa di tutti gli iscritti al Manzoni. Molto soddisfatto il dirigente Giovanni Ballarini che annuncia: «Potremo attivare 13 prime: 3 scienze umane, 4 economico, 1 musicale, 5 linguistico.

Le scuole superiori cittadine, dunque, possono chiudere le iscrizioni accogliendo tutti: anche il Ferraris otterrà tre aule extra negli spazi di via Valverde.