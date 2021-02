Gli studenti dei Licei discutono di giornalismo con i direttori di Prealpina e Il Giorno

“Questo tuo grido farà come vento…” ( Dante, Paradiso XVII ): è questo il titolo scelto dalla Comunità dei Licei per introdurre un incontro sulla responsabilità del giornalismo nella costruzione di una società.

Sabato 6 febbraio 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, nella sala seminterrato del Liceo di viale dei Tigli, Gallarate

i ragazzi avranno la possibilità di ascoltare e dialogare con importanti ospiti: Sandro Neri, direttore del Giorno, e Maurizio Lucchi, direttore de La Prealpina, oltre all’avvocato Isolabella



Per prepararsi a questo incontro, i liceali hanno approfondito splendide figure di testimoni della verità, il cui grido ha davvero scosso, come scrive Dante, le più alte cime: a partire dalle biografie di Peppino Impastato, di Ilaria Alpi, di Anna Politkovskaja, di Daphne Caruana Galizia, gli studenti “interrogheranno” i loro ospiti : quale il rapporto politica – giornalismo? Come difendersi dalle fake news? Esiste un giornalismo libero, privo di condizionamenti ? Quale la responsabilità del giornalista nella società contemporanea?

Come già avvenuto per altri incontri, anche per questo, la Comunità dei Licei ringrazia l’associazione Volarte Italia e, nello specifico, il suo presidente, Adelio Airaghi, promotore instancabile di eventi in grado di costituire occasioni preziose per l’educazione di giovani cittadini.