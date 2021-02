Google celebra Pasternak, poeta e l’autore del capolavoro “Il Dottor Živago”  

Andavano e sempre camminando cantavano eterna memoria, e a ogni pausa era come se lo scalpiccio, i cavalli, le folate di vento seguitassero quel canto. I passanti facevano largo al corteo, contavano le corone, si segnavano. I curiosi, mescolandosi alla fila, chiedevano: “Chi è il morto?” La risposta era: “Živago”.

Inizia così, con una poetica descrizione di un funerale e un gioco di parole (in russo la parola “zhivago” ha la radice del verbo zhit’, ovvero “vivere”), “Il Dottor Živago”, capolavoro della letteratura del Novecento nato dalla penna dello scrittore russo, Borìs Pasternak, celebrato oggi, mercoledì 10 febbraio, da Google attraverso uno dei suoi celebri doodle in occasione dei 130 anni della sua nascita.

Vincitore del Nobel nel 1958, premio che dovrà rifiutare a causa delle forti pressioni provenienti dal regime sovietico, Pasternak fu uno dei più grandi poeti del Novecento, inserito a pieno diritto dagli studiosi e dai critici letterari nella cosiddetta “epoca d’argento della poesia russa”, contrapposta all’epoca d’oro di inizio Ottocento, segnata dal poeta più amato di sempre in Russia, Aleksandr Puskin.

Poeta dalla penna incantevole, come testimoniato nella raccolta “Mia Sorella la Vita”, in un’epoca in cui il realismo socialista era l’unica e sola via percorribile per gli autori sovietici, Pasternak è stato uno fra i pochi scrittori e intellettuali ad attraversare indenne (ma non senza problemi) tutta la parabola dello “stalinismo”, dalla rivoluzione fino alla morte del gerarca nel marzo del ’53.

Fu proprio quest’esperienza, unita in parte a un non troppo velato “senso di colpa”, a dare origine al suo romanzo più famoso, Il Dottor Živago, pubblicato in anteprima mondiale in Italia grazie a Giangiacomo Feltrinelli. Un romanzo dall’ampio respiro, storico, filosofico e poetica, che ripercorre l’epopea della storia ora russa ora sovietica fino agli anni degli anni ’50, e per questo motivo spesso paragonato a una versione moderna di Guerra e Pace di Lev Tolstoj. Ad accrescere ulteriormente la fama del libro fu poi nel 1965 la trasposizione cinematografica a cura di David Lean, vincitrice di ben 5 premi oscar e che regalò al mondo “Il motivo di Lara”, il tema musica per balalaika, impossibile da dimenticare per chi l’ha ascoltato anche solo una volta.

(La scena iniziale del film nel film con Omar Sharif, Julie Christie, Alec Guinness e Geraldine Chaplin)