Gornate Olona, chi scatterà le foto più belle del paese?

Ebbene sì, il 2021 è iniziato da poco ma c’è chi pensa già all’anno prossimo. È la Pro loco di Gornate Olona che, da quanto è tornata operativa nel 2019, non si stanca mai di lavorare per offrire eventi e servizi utili ai gornatesi.

L’associazione ha recentemente invitato i cittadini a sbizzarrirsi a fotografare il paesino della valle Olona, con lo scopo di immortalare scorci e paesaggi naturali da poter utilizzare nel calendario del 2022.

Il termine ultimo per la raccolta delle fotografie è il 15 ottobre, ma per far sì che le immagini raccontino Gornate in tutte le stagioni, i volontari hanno già diffuso il bando.

Le foto dovranno essere chiaramente nitide, con una qualità medio-alta e scattate in orizzontale; potranno poi essere inviate via email all’indirizzo prolocogornate@gmail.com, indicando nell’oggetto “Gornate in uno scatto” e inserendo nel testo della mail nome, cognome dell’autore e alcune informazioni sull’immagine, come il luogo del paese in cui è stata scattata e la stagione.

Nei prossimi mesi ci saranno gornatesi in giro per il paese a passeggiare, intenti a scattare fotografie?

È quanto si augura l’associazione, che promette di dare rilevanza a tutto il materiale raccolto: le immagini che non verranno selezionate per i 12 mesi del calendario, saranno comunque archiviate per progetti futuri.