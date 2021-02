Gran Premio della Giuria per il poeta rescaldinese Angelo Mocchetti al premio “Ossi di Seppia

Gran Premio della Giuria per il poeta rescaldinese Angelo Mocchetti alla 27° edizione del premio internazionale “Ossi di Seppia”. Il concorso, organizzato dal comune di Arma di Taggia, prende il nome dalla raccolta poetica di Eugenio Montale pubblicata a giugno del 1925 da Piero Gobetti ed è considerato tra i più autorevoli e longevi d’Italia.

Negli anni il numero di partecipanti, provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo, è cresciuto sempre di più, tanto che quest’anno hanno preso parte al concorso 1.674 poeti, 117 dei quali provenienti da Paesi diversi dall’Italia.

Angelo Mocchetti, già Cavaliere al Merito della Repubblica ed ex presidente del Lions Club Rescaldina Sempione, in paese è noto sia per essere stato preside delle scuole rescaldinesi, sia per i suoi trascorsi politici ultratrentennali, con diversi incarichi da assessore e da vicesindaco. In passato ha già vinto il Premio Laurentum e diversi altri concorsi di poesia e racconti. Ha anche pubblicato per l’editore Tabula Fati la raccolta “I disincanti”.